PÜHAPÄEVAL ⟩ EiK seob oma muusikas emakeelsed värsid ja poeetilise hiphopi

Õige pea on autoril ilmumas omanimeline kogumik «EiK», mille kõlapildi on kujundanud viimase plaadi loomise käigus kujunenud saatebändi liikmed: Luurel Varas elektroonikal, Mattias Tirmaste elektrikitarril ning Maris Pihlap taustavokaalidel ja viiulil.

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.