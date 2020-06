REEDEL ⟩ Supergrupp Paris mon amour toob kuulajateni tuntud palad uues võtmes

Lauljad Triin Lellep ja Mart Sander, tšellist Silvia Ilves ja akordionist Tiit Kalluste viivad teid sarmika prantsuse muusika saatel kevadise Pariisi südamesse, kus kõlavad tuntud laulud uudses seades. Esitamisele tulevad teiste seas unustamatud meloodiad nagu Edith Pia'i «Elu roosas valguses», «Pariisi taeva all», «Doomino» ja tunnusmeloodia Cherbourg'i vihmavarjudest «Miljon piiska akna peale langes». Seitse aastat Pariisis elanud ja musitseerinud Triin Lellep ütleb, et prantslased on ka rasketel aega alati osanud elu nautida ja see peegeldub ka nende muusikas. «Seega me loodame, et ka meie kaunid laulud suudavad publikut rõõmuga nakatada,» lisab Lellep.