Eesti Muusika LIVE ⟩ Noortebändi võitja Kelly Vask annab virtuaalse plaadiesitluskontserdi

Kelly Vask on laulja-laulukirjutaja, kes otsustas omaenda muusika produtseerimises kätt proovida. 2019. aasta juunikuus sai valmis esimene lugu «COLD/GOLDEN», mis viis Noortebändi võiduni ning esimese EP salvestamine. Minialbum nimega «she sin(g)s» ilmus vahetult enne eriolukorda 5. märtsil, niiet põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on lausa virtuaalse plaadiesitluskontserdiga.

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.