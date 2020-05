Eesti Muusika LIVE ⟩ Paul Neitsovi repertuaarist leiab nii Metallicat kui ka Arvo Pärti

Paul Neitsov on «mees nagu orkester» ehk üksi laval, kaelas kitarr, millel 10 näppu võluvad kuulajate ette peaaegu nagu päris Metallica «Nothing Else Mattersi», Queeni «Bohemian Rhapsody», Stingi «Fields Of Goldi», Phil Collinsi «In The Air Tonighti» Rammsteini «Du Hasti» jne. Aapo Ilveselt tekstid saanud – «Tule», «Mis kuradi kohas ma elan?», «Väikeste linnade mehed» panevad Pauli esituses ennast kuulama ja kaasamõtlema teksti tähtsuse üle. Ja ükski kitarrivirtuoosi kontsert pole täiuslik ilma kahe tema elus tähtsa loota – Arvo Pärdi «Ukuaru valss» ja Tommy Emmanueli «The Hunt», miks need on olulised, seda pead sa juba vaatama ja kuulama ise.