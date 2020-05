Eesti Muusika LIVE ⟩ Svjata Vatra lubab tantsu ja tuld!

Svjata Vatra tähistab oma märtsis valminud CD-ga «Maailm, Sa muutud» 15. tegutsemisaastat. Uus plaat on valminud 3 põlvkonna muusikute koostöös – Svjata Vatra, Ruslani tütre Rute Trochynskyi ja Tallinnas tegutsev Ukraina vanaemade koor Žurba. Selle aja jooksul on antud konserte kahekümne kolmes riigis ning välja lastud seitse plaati. «Et Svjata on tõeline live-bänd, siis haarasime õhinal võimalusest teha äge kontsert koos RGBga ja kutsusime kaasa oma sõbrad, et teha koos tantsu ja tulega äge livesõu,» on bänd elevil.