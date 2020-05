ÜLEHOMME ⟩ Hunta annab Elu24 vahendusel oma esimese kontserdi

Grupeering Hunta on No-Big-Silence'ist tuntud Marek Cram Piliste kokkuklopsitud punk«n»rolli mängiv jõuk. Lisaks on kambas kitarrist Meelist Tauk (The Sun, Goresoerd), teine kidramees Taavi «Taff» Aavik (Pedigree, Tallinn Daggers), bassist Toomas Pihel (Habemik) ning trummar Mikk Kerner (Pedigree, Val Tvoar) ehk midagi mahedat siit loota ei ole.

Kuigi juba eelmise aasta sügisest on raadiokuulajate, valdavalt ennast Rock FMi lainele sättinute, kõrvu hellitatud supermegahitiga «Ma panen selle disko põlema» (muusika Cram/Tauk, sõnad Mart Juur), jõuab Hunta oma esimese live'ni alles nüüd. Selle ettevõtmise eesmärk on vähemalt 45 minutiks kehtestada riigikorraks rock'n'roll ja ka vajadus lasta välja tüütava jauru tõttu kogunenud aur.

Mis on siis Hunta draiviv jõud? «Ilmselgelt ei ole see kõrgel professionaalsel tasemel teostatud sügav kunstiline ambitsioon. Eesmärk on lihtlabane hea äraolemine ja fun. Midagi ei tohi ülitõsiselt võtta, aga samas ka mitte üle jala lasta,» räägib Cram.

Hunta lood pajatavad äärmiselt igapäevastest asjadest nagu meeste-naiste omavahelised mittemõistmised, seedeprotsessist tulenevad komplikatsioonid, lõppematu ja igikestev dieet, kinnised ja lahtised tšakrad ning kõikvõimas aur. «Kõik laulud on sedapuhku eestikeelsed, noh, kui mõned sõnad-fraasid välja arvata. Kuigi tegemist on meie esimese live'ga, saab siiski öelda, et teeme uut ja vana,» lubab Cram.

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.

Vaatajatel on võimalik artisti kontserdi vältel toetada, saates eritariifsele numbrile SMS sõnumi, võimalus on valida kolme summa vahel 1,50, 3,25 või 5 eurot. Kogutulu jaotub solidaarselt artisti, kontserdi tootmise, ülekande ja SMS-teenuse vahel. Märgusõna: LIVE

Lühinumbrid:

13553 – 1,50 €

15154 – 3,25 €

15156 – 5,00 €