VAATA JÄRELE ⟩ Grete Paia esitas lisaks enda lugudele ka põnevaid kavereid

«Kuna pole olnud võimalust päris pikka aega kahjuks bändiga koos musitseerida ning kasvõi lihtsalt sõpradega jämmida, siis mõtlesin, et teen natukene funkima ja uuema energiaga saabuva live’i,» lausub Grete. «Kogu üleüldine vibe on tugevalt inspireeritud minu enda viimaste kuude muusikamaitsest, just stiililiselt – ehk siis kergelt souli ja r'n'b mõjutustega. Lugudest tulevad lisaks mu enda nii veidi vanemale kui värskemale loomingule esitusele ka mõned kaverid, millest paar laulu on n-ö Eesti kullafondist.»