Eesti Muusika LIVE! ⟩ Sofia Rubina veebikontserdi repertuaarist leiab nii vanu hitte kui ka uhiuut loomingut

Mitmekülgselt andekas ja särav vokalist Sofia Rubina on oma žanripiire ületava leidlikkusega end tuttavaks laulnud enamikele eesti džässiaustajatele. Tema ampluaast võib leida puhast džässiklassikat, aga ka mõjutusi soul- ja gospelmuusikast, samuti on ta kirglik klubimuusika ja funky austaja. Rubina on esinenud paljudel tuntud džässifestivalidel üle terve maailma ning teinud koostööd mainekate vene, läti, leedu ja ameerika muusikutega. 2009 aastal pälvis ta Eesti Jazzliidu ja Jazzkaare poolt väljaantava Noore Jazzitalendi preemia ja tunnustusi on järgnenud ridamisi. Sofia Rubinalt on ilmunud viis heliplaati, millest eelviimane «In The Land Of OO BLA DEE» pälvis Eesti Muusikaauhindadel 2016. aastal aasta džässalbumi tiitli. 2019 aastal ilmunud albumit «Where It Begins» on saatnud nii fännide kui kriitikute heakskiit. Tuleval kontserdil kuulebki lisaks muule lugusid sellelt plaadilt.