VAATA OTSE ⟩ The Sun'i kitarristi sooloprojekt täidab rokilembelised kodud raskemuusikaga!

Ei ole kaua möödas, mil Val Tvoar avaldas oma teise kauamängiva «Today is tomorrow's yesterday», täna aga on neil suur rõõmusõnum Eesti metalpublikule – Val Tvoari esimene eesti keelne lühialbum «... ja sahiseb vikat» on kõigile kättesaadav erinevates striimikeskkondades.

Val Tvoar on Tarvo Valmi sooloprojekt. Valm on Eesti metalmaastikul üles sirgunud koos bändidega Forgotten Sunrise, Human Ground ja Soul Thrower, lisaks olnud ka lihtsurelike lemmikbändi The Sun kitarrist. Tema muusika on kui stonerrock, mis on läbi imbunud grungest ja hiljem tahutud metalsel alasil. Bluusilikud kitarrisoolod ja fuzzysed kidrariffid ei tohiks jätta külmaks ühtegi rokisõpra.

Kui eelnevatel albumitel on Tarvo Valm ise kõik instrumendid sisse mänginud, siis sedakorda on kõik teisiti ja kaasatud on kogu bänd. Lisaks Tarvo Valmi vokaalile ja kitarrimängule on trummidel Mikk Kerner, kitarril Silver Suu ja bassil Joel Berg. EP «... ja sahiseb vikat» on oma sõnumilt üsna kriitiline kogu inimkonna suhtes. See sisaldab viite lugu, mis kõik on eestikeelsed. Albumil helipildis võib tunda Metallica mõjusid, kuna kõikide lugude muusika ja sõnade autoriks Tarvo Valm, kelle suureks iidoliks on see Ameerika suurbänd.

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.

Vaatajatel on võimalik artisti kontserdi vältel toetada, saates eritariifsele numbrile SMS sõnumi, võimalus on valida kolme summa vahel 1,50, 3,25 või 5 eurot. Kogutulu jaotub solidaarselt artisti, kontserdi tootmise, ülekande ja SMS-teenuse vahel. Märgusõna: LIVE

Lühinumbrid:

13553 – 1,50 €

15154 – 3,25 €

15156 – 5,00 €

Kontserti ette valmistades ja läbi viies peetakse rangelt kinni terviseameti soovitustest ja vabariigi valitsuse erikorra nõuetest ning tagatakse hügieeniliselt turvaline keskkond.