VAATA JÄRELE ⟩ Rita Ray viis kuulajad rändama souli ja klassikalise R&B radadele

Rita Ray on esimene tõeline sinisilmse souli viljeleja Eestist. Debüütalbum «Old Love Will Rust» on võitnud südameid nii siin kui välismaal. Esimene tiraaž müüdi läbi mõne kuuga. Kõik, kes vinüülist ilma jäid, saavad peagi aga kordustrüki soetada. Lisaks digitaalselt ja CD-l ilmunud albumis ilmunule pakutakse kuulajale kaheksalooline rännak souli ja klassikalise R&B radadel.

Võimsa hääle taga on noor vokalist, klaverimängija ja helilooja, kes on tegelenud Põlvas 10 aastat koorilauluga ja kindlustanud džässiõpingutes oma tugisambad. Vaiko Epliku sõnutsi on tegu «parima kodumaise souliplaadiga läbi aegade». Tõeliselt haarab kuulaja endasse Rita Ray oma live-kontsertidel, kus särab tema hingestatud, jõuline vokaal, meeldejäävad meloodiad ja ka tantsulisus. Kontserdil musitseerib koos Rita Rayga noor kitarrist ning helilooja Johannes Laas. Ta on lõpetanud Heino Elleri muusikakooli ning õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Aastal 2019 pälvis ta Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia. Tema kitarrimängu võib kuulda koosseisudes Alfa Collective, Johannes Laas 5tet, ANETT, Innersound jpt.

