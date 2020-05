VAATA UUESTI ⟩ I Wear* Experiment kandis ette oma värskeima singli

Video nägi ilmavalgust 24. aprillil. «Tundsime, et selle loo välja andmiseks on kevad kõige parem aeg,» lisasid bändiliikmed. «Lugu annab lootust ning kõlab rahustavalt ning värskelt. «Unwind» on mõnes mõttes tuleviku meeldetuletus meile endale – et me ei annaks alla ja ei unustaks elada.»

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.



Vaatajatel on võimalik artisti kontserdi vältel toetada, saates eritariifsele numbrile SMS sõnumi, võimalus on valida kolme summa vahel 1,50, 3,25 või 5 eurot. Kogutulu jaotub solidaarselt artisti, kontserdi tootmise, ülekande ja SMS-teenuse vahel. Märgusõna: LIVE



Lühinumbrid:

13553 – 1,50 €

15154 – 3,25 €

15156 – 5,00 €



Kontserti ette valmistades ja läbi viies peetakse rangelt kinni terviseameti soovitustest ja vabariigi valitsuse erikorra nõuetest ning tagatakse hügieeniliselt turvaline keskkond.



Pühapäeval esineb Rita Ray. Kontserdid algavad mõlemal päeval kell 20.30!