Eesti Muusika LIVE! ⟩ Kaks muusikaelamust ühes: laupäeval annavad kontserdi nii Maian kui ka Merilin Mälk

Laupäeval, 2. mai kell 20.30 astub lavale Maian. «Teen 4-5 oma lugu. Näiteks «Sinise Leegiga» ja «Scissors», aga võib-olla tuleb esitusele ka 2017. aasta Eesti Laulu lugu «Have You Now»! Samuti teen mõne oma hetke lemmikuima loo teistelt artistidelt, lisades sinna veidi oma vürtsi. Kaasa võtan kaks vahvat poissi Joonase ja Heikko,» lubab Maian. «Viimasel ajal läheb minul rahulikult nagu vist enamikul, kuid sellegipoolest jätkan oma elu musikaalselt ning musitseerin kodus klaveri taga palju. Hääl tuleb ka karantiini ajal soojas hoida. Tegelikult on see väike paus hea – paneb hindama tavaelu ja selle võlusid!»





Kuna rohkem on rohkem, siis kohe pärast Maianit, kell 21.00 esineb ka Merilin Mälk. «Laupäeval otseülekandes näeme! Muusika on hea teraapia praegusele raskele ajale ja meie oleme alati kohal, et tuju tõsta. Meie repertuaarist tulevad esitusele nii miljonid kui ka palavalt armastatud vanad hitid. Ja ongi nii, olge terved!» lausus noor lauljatar.



