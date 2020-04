Eesti Muusika LIVE! ⟩ Elina Born annab oma esimese kontserdi pärast eriolukorra kehtestamist

Homme, 1. mail astub kell 20.30 lavale Elina Born . «Tegemist on bändi esimese kontserdiga eriolukorra ajal, oleme terve see aeg igatsenud lavale ja tore on jälle koos musitseerida,» lausub Elina. «Esitusele tulevad paljudele tuttavad vanemad kui ka uuemad lood. Loodame, et veedate oma õhtupooliku meiega.»

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.



Vaatajatel on võimalik artisti kontserdi vältel toetada, saates eritariifsele numbrile SMS sõnumi, võimalus on valida kolme summa vahel 1,50, 3,25 või 5 eurot. Kogutulu jaotub solidaarselt artisti, kontserdi tootmise, ülekande ja SMS-teenuse vahel. Märgusõna: LIVE



Lühinumbrid:

13553 – 1,50 €

15154 – 3,25 €

15156 – 5,00 €



Kontserti ette valmistades ja läbi viies peetakse rangelt kinni terviseameti soovitustest ja vabariigi valitsuse erikorra nõuetest ning tagatakse hügieeniliselt turvaline keskkond.



Laupäeval esinevad Maian ja Merilin Mälk, pühapäeval astub lavale aga villemdrillem.