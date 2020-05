VAATA JÄRELE ⟩ Elina Born andis eriolukorra algusest saati esimese kontserdi

1. mail astub kell 20.30 lavale Elina Born. «Tegemist on bändi esimese kontserdiga eriolukorra ajal, oleme terve see aeg igatsenud lavale ja tore on jälle koos musitseerida,» lausub Elina. «Esitusele tulevad paljudele tuttavad vanemad kui ka uuemad lood. Loodame, et veedate oma õhtupooliku meiega.»