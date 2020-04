Eesti Muusika LIVE! ⟩ Ziggy Wild lubab vaatajaid kostitada meeldejääva energialaenguga

Looga «Lean on Me» tänavusel Eesti Laulul osalenud Ziggy Wild on neljaliikmeline rokkbänd, kes lubab vaatajaid kostitada meeldejääva energialaenguga. Bändi vokalisti rollis on oma suure soengu ja metsiku häälega Laura Prits . Trummidel möllab Henri-Hannes Sell , basskitarril Valdur Viiklepp ning kitarril Sander Nõmmistu . Laupäevasel kontserdil tulevad esitusele uuemad ja vanemad lood bändi repertuaarist.

Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.