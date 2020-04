VAATA OTSE ⟩ Eesti Muusika LIVE: Tõnu Timm ja Jaanus Nõgisto tsirkust ja kostüümidraamat ei luba, lootust paremale homsele aga küll

«Kavatseme Teile depressiivse koroonapsühhoosi ärapeletamiseks mängida nii väga lõbusaid kui natuke kurvameelsemaid lugusid,» ütlevad Tõnu Timm ja Jaanus Nõgisto. «Meie muusikas on viiteid bluegrassile, bluesile, rock'n'rollile, maailmamuusikale ja kasvõi folgile. Aga see on ikkagi meie oma rida, mida me juba aastaid ajame. Eesti muusika meie moodi. Mängime erinevatel, siinmail ka eksootilistel akustilistel pillidel. Laulame ka. Selges eesti keeles. Tsirkust ja kostüümidraamat ei luba, näpuosavust, kavalat mõtet ja lootust paremale homsele aga küll. Meie praeguseks ilmunud CD-plaadid «Eesti Kuningriik» ja «Tulevikupärimused» on võib-olla veel mõnes plaadipoes saadaval, uue – «Tuletoojad» – loodame valmis saada veel sellel aastal. Kontsert on avalik ja tasuta, aga kui te peate võimalikuks ja vajalikuks meie ettevõtmist SMS-i saates toetada – oleme kahtlemata tänulikud. Olge, jääge ja saage terveks!»