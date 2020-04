Eesti Muusika LIVE: Vaata, kes sel nädalal Elu24 virtuaallavale astuvad!

«Kavatseme Teile depressiivse koroonapsühhoosi ärapeletamiseks mängida nii väga lõbusaid kui natuke kurvameelsemaid lugusid,» ütlevad Tõnu Timm ja Jaanus Nõgisto. «Meie muusikas on viiteid bluegrassile, bluesile, rock&rollile, maailmamuusikale ja kasvõi folgile. Aga see on ikkagi meie oma rida, mida me juba aastaid ajame. Eesti muusika meie moodi. Mängime erinevatel, siinmail ka eksootilistel akustilistel pillidel. Laulame ka. Selges eesti keeles. Tsirkust ja kostüümidraamat ei luba, näpuosavust, kavalat mõtet ja lootust paremale homsele aga küll. Meie praeguseks ilmunud CD-plaadid «Eesti Kuningriik» ja «Tulevikupärimused» on võib-olla veel mõnes plaadipoes saadaval, uue – «Tuletoojad» – loodame valmis saada veel sellel aastal. Kontsert on avalik ja tasuta, aga kui te peate võimalikuks ja vajalikuks meie ettevõtmist SMS-i saates toetada – oleme kahtlemata tänulikud. Olge, jääge ja saage terveks!»



«Pühapäevasel kontserdil esitame peamiselt minu varasemat loomingut, maheda klaveriduona koos Joonas Mattias Sarapuuga,» lubab ANETT. «Toome «lavale» või siis pigem hubaselt vaatajale koju muuhulgas ka minu eelmisel aastal ilmunud lühialbumi «All Over Again» muusika ja kindlasti tuleb esitusele äsja ilmunud uus singel «get by».»



Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumid on saanud täiesti uue otstarbe – sinna on üles seatud võimas lava, kus toimuvad aprilli ja maikuu nädalalõppudel Eesti artistide kontserdid. Tegu on eriliste kontsertidega, kuna need toimuvad publikuta, ent fännid esinemisest ilma ei jää. Kontsertidest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata spetsiaalselt loodud veebilehelt www.eestimuusika.ee.